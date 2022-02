Jaren na de uitbraak sterven er nog altijd mensen aan Q-koorts

Nog altijd overlijden mensen aan de gevolgen van chronische Q-koorts. Dat melden onderzoekers van onder meer het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Sinds 2018 zijn 21 patiënten overleden.

Dat brengt het totale aantal mensen dat door Q-koorts is overleden op 116. "Deze gegevens laten zien dat een uitbraak nog heel lang daarna nieuwe slachtoffers kan veroorzaken", concluderen de onderzoekers.

De grootste Q-koortsuitbraak ter wereld begon in 2007 in het Oost-Brabantse dorp Herpen. Tussen de 50.000 en 100.000 mensen liepen de Q-koortsbacterie op, onder wie veel Brabanders. Die kan worden overgedragen van schapen en geiten op mensen. Bij de meeste mensen verdwijnt de bacterie na verloop van tijd weer uit hun lichaam, maar een minderheid van de patiënten liep een chronische infectie op.

Chronische Q-koorts

In de Nationale Chronische Q-koorts Database staan 585 patiënten geregistreerd die bewezen of waarschijnlijk aan chronische Q-koorts lijden. Sinds 2018 kwamen er 66 mensen bij. Dat is erg opvallend, zeggen de onderzoekers. Het is onduidelijk om hoeveel Brabanders het gaat.

De werkelijke aantallen van chronische infecties en sterfgevallen liggen waarschijnlijk hoger, denken de onderzoekers. Doordat chronische Q-koorts een relatief onbekend ziektebeeld is, wordt de juiste diagnose volgens hen vaak gemist. Mensen met deze chronische aandoening kunnen complicaties krijgen aan hun hart en bloedvaten.

LEES OOK: 6 jaar oud en al 3 jaar Q-koorts: Emma ligt halve dagen op bed