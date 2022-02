Na een jaar zonder carnaval mag het dit weekend weer helemaal los. En traditioneel is vrijdagmiddag dé aftrap van het carnaval 3 Uurkes Vurraf. Nog niet in een volle feesttent, maar wel met publiek. Een paar honderd carnavalsvierders zijn vrijdagmiddag te gast bij de opening van het carnaval. Maar 3 Uurkes Vurraf, hoemoes dà òk alwir? Kijk hier nog een keer naar de laatste editie, in 2020.