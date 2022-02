PSV bereikt met onnodig veel moeite achtste finale Conference League

PSV heeft de laatste zestien van de Conference League bereikt. Een 1-1 gelijkspel op bezoek bij Maccabi Tel Aviv was voldoende om de volgende ronde te bereiken. Ondanks een treffer van Yorbe Vertessen vlak voor tijd werd het nog onnodig spannend in de acht minuten durende blessuretijd.

PSV had het vorige week al moeten beslissen maar nam een magere voorsprong van 1-0 mee naar Israël. Daar stond de return op de planning tegen Maccabi Tel Aviv. 30.000 Israëliërs waren op het affiche afgekomen, maar bovenal hun held Eran Zahavi. De PSV-spits mocht beginnen in de basis maar hij was de gehele wedstrijd onzichtbaar.

Weinig creativiteit

PSV was gewaarschuwd en nam na deze kans het heft in handen, zonder echt gevaarlijk te worden. Het had het meeste balbezit en had Maccabi Tel Aviv in een houdgreep. Alleen de trekker werd maar niet overgehaald waardoor een definitieve beslissing uitbleef.

De enige creativiteit kwam van Noni Madueke. De Engelsman was namens de Eindhovenaren het dichtst bij een doelpunt Hij speelde zichzelf vrij maar stuitte op de Israëlische doelman. Verder ontbrak het bij PSV aan creativiteit. Er waren donderdagavond geen geniale ingevingen van bijvoorbeeld Mario Götze en Ritsu Doan. Laatstgenoemde was de vervanger van de geblesseerde Cody Gakpo.

Onderbreking

Na een uur spelen was er een korte onderbreking van vijf minuten. Bij corners van PSV werden er allerlei voorwerpen gegooid waardoor de scheidsrechter het noodzakelijk vond om de wedstrijd stil te leggen. Na de onderbreking kreeg PSV de wedstrijd weer onder controle maar werd het spelbeeld een kopie van de eerste helft.