112-nieuws: dodelijk ongeluk in Hoogeloon • auto in Made in sloot beland

19.30

Op drie snelwegen in Brabant is de avondspits erg druk geweest. Op de A2 stond er rond zeven uur nog een file van 11 kilometer tussen knooppunt De Hogt en Maarheeze. De vertraging was toen ongeveer 20 minuten. Oorzaak van het oponthoud was een ongeluk bij Valkenswaard. Tegen halfacht waren de ergste problemen voorbij.

Op de A67 stond vanaf Eindhoven in de richting van Venlo al vanaf een uur of halfvijf een file. Op het 'hoogtepunt' was die zeker 12 kilometer lang en bedroeg de extra tijd meer dan een uur. Tegen zeven uur vrijdagavond was de file geslonken tot 5 kilometer. De rechterrijstrook was lange tijd dicht nadat een vrachtwagen met pech kreeg te kampen. Omrijden kon via knooppunt Het Vonderen in Limburg over de A2 en A73. Ook op de A67 was van enige vertraging nog maar nauwelijks sprake.

Ook op de A73 was het tussen vijf en zes aanschuiven. Tussen Rijkevoort en Nijmegen-Dukenburg stond een file, die maximaal 10 kilometer lang was. De oorzaak van het fileleed op deze noord-zuidverbinding, dat tegen halfzeven achter de rug was, was een ongeluk.