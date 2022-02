112-nieuws: filepolonaise op A2, A67 en A73 • gaslekkage in Boxtel

18.00

Op drie snelwegen in Brabant is de middagspits erg druk. Op de A2 was er bij Valkenswaard rond zes uur sprake van een vertraging van ongeveer een half uur in de richting van Maastricht. Oorzaak was een ongeluk.

Op de A67 stond vanaf Eindhoven in de richting van Venlo al vanaf een uur of halfvijf een file van ongeveer 12 kilometer tot aan afrit Someren. Het verkeer moest lang rekening houden met een extra reistijd van ongeveer een uur, maar tegen zes uur was die al sterk afgenomen. De rechterrijstrook was toen nog wel dicht nadat een vrachtwagen met pech kreeg te kampen. Omrijden kan via knooppunt Het Vonderen in Limburg over de A2 en A73.

Ook op de A73 is het tussen vijf en zes aanschuiven. Tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg staat een file van 9 kilometer; de vertraging valt echter mee. De oorzaak van het fileleed op deze noord-zuidverbinding was een ongeluk.