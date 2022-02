112-nieuws: gaslekkage door werk in Boxtel • auto tegen boom in Schaijk

11.53

Een man is vrijdagochtend om tien over elf aan de Plejadenlaan in Bergen op Zoom slachtoffer geworden van een gewelddadige beroving. Het slachtoffer werd bedreigd en raakte volgens een politiewoordvoerder lichtgewond. De overvaller heeft iets buitgemaakt, maar wat precies is nog niet duidelijk.

De dader is in onbekende richting gevlucht. De politie is met meerdere eenheden in de buurt van de Plejadenlaan op zoek naar hem gegaan. Het gaat om een licht getinte man van tussen de dertig en veertig jaar. Hij draagt een zwarte trainingsbroek, een zwarte hoodie en opvallend rode sportschoenen.