112-nieuws: man heeft halfjaar cel tegoed • politie laat 260 boetes zitten

Veel mensen kwamen goed weg met hun verkeersovertredingen op de Zundertseweg in Roosendaal (foto: Twitter Wijkagenten Roosendaal-Zuid).

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Liveblog

05.32 Man heeft halfjaar cel tegoed Een man is donderdag aangehouden omdat hij nog een celstraf van zes maanden tegoed had vanwege eerder gepleegd een strafbaar feit. Hij had de voorwaarden met betrekking tot zijn vrijlating overtreden, meldt de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Om wat voor strafbaar feit het ging, is niet bekendgemaakt.