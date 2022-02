112-nieuws: station Breda even dicht • 5 aanhoudingen in centrum Roosendaal

08.55

Het station van Breda is tijdelijk afgesloten geweest omdat er mogelijk iemand met een vuurwapen in een trein zat. Volgens een 112-correspondent zou er ook iemand zijn aangehouden, maar is er geen vuurwapen gevonden. Het station is weer vrijgegeven.

De politie laat even later weten dat een man van 30 jaar zich in een trein op het station 'vreemd' gedroeg. Hij zou mogelijk een wapen hebben. Uiteindelijk bleek dit niet het geval te zijn. De man die geen vaste woon- of verblifplaats heeft, zit nog vast. Hij bleek nog een openstaande straf te hebben.