Stralend weer op komst voor een fijn fisje

Het weekend belooft stralend weer voor een fijn fisje (foto: Karin Kamp).

Het wordt dit weekend en ook maandag uitstekend carnavalsweer. Weerman Raymond Klaassen van Weerplaza kan er kort over zijn: "Zonnig, droog en niet te veel wind." Pas wel even op wanneer je 's avonds of 's nachts een kroeg uit rolt, want in de avond koelt het snel af met in de nachten enkele graden vorst. "Echt wel koud dus", waarschuwt hij. Maar goed daar hebben we natuurlijk allemaal onze Brabantsjaal voor uit kast getrokken.

Sandra Kagie Geschreven door