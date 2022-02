Carnaval vieren zonder je stem kwijt te raken: zo doe je dat

Fijnfisjenie bij Drie Uurkes Vurraf (archieffoto: Twan Spierts)

"Smeer je stem niet met alcohol tijdens carnaval en ga vooral niet forceren!", waarschuwt logopediste Cindy Maas uit Eindhoven. Veel kelen zullen het zwaar te verduren krijgen tijdens deze feestperiode. Zeker nu mensen na twee jaar coronavirus dit moment willen aangrijpen om weer eens serieus los te gaan.

"Carnaval is echt een flinke belasting voor je stem", vertelde Cindy in het radioprogramma WAKKER! op Omroep Brabant. "Daar krijg je dan ook een paar dagen last van: een hese stem, een schorre stem. Dat is normaal."

"Een borreltje is niet altijd het allerbeste voor je stem."

Om je keel een beetje te ontzien, raadt Cindy aan af en toe een beetje te playbacken in plaats van uit volle borst mee te zingen met de diverse carnavalsklassiekers. "Daarnaast kun je af en toe een keer een glaasje water drinken om je vochtbalans een beetje te herstellen. Sommige mensen zeggen: even lekker een borreltje nemen om de boel te smeren. Maar dat is niet altijd het allerbeste voor je stem." Een koud biertje dan? "Dat vind ik een goede vraag, want bier is vooral gemaakt van water. Maar in bier zit alcohol, en alcohol onttrekt vocht aan je lichaam. Dat vergroot de kans op maagzuur, wat je stem kan irriteren. Alcohol maakt je ook losbandiger, waardoor je harder gaat praten, veel gaat schreeuwen en zingen. Dat zijn bijverschijnselen en die zijn vooral heftig voor je stem."

"Niet persen!"