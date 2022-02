Gevaarlijk rijden krijgt een staartje van een half jaar voor man van 21

Archieffoto: Karin Kamp

Gevaarlijk rijgedrag is een 21-jarige man uit Oosterhout donderdag duur komen te staan. Hij moest zich melden op het bureau en daar bleek dat hij nog een voorwaardelijke gevangenisstraf open had staan vanwege meerdere vermogensdelicten. Wanneer hij opnieuw in de fout zou gaan, mocht hij deze straf uitzitten.

