Willem II is aanvaller Thijs Oosting lang kwijt met knieblessure

Willem II-aanvaller Thijs Oosting is voorlopig uitgeschakeld door een zware knieblessure. De 21-jarige Oosting liep die blessure donderdag op tijdens een training. Hij moet geopereerd worden.

"Hoelang Oosting precies afwezig is, hangt af van hoe snel hij herstelt", meldt Willem II.

Oosting kwam in de winterstop over van AZ en speelde pas drie competitiewedstrijden voor Willem II. Begin februari speelde hij een hoofdrol in de thuiswedstrijd tegen RKC (3-1). Hij was twee keer trefzeker tegen de club waar zijn vader Joseph trainer is.

Willem II is de nummer 15 van de Eredivisie. Zaterdag wacht de ploeg van trainer Fred Grim de uitwedstrijd tegen FC Groningen.