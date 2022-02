Vuurspuwer Desiree baalt dat ze niet kan vlammen in de lichtjesoptocht

Zelfs tussen alle spectaculaire wagens vol lichtjes was Desiree een hoogtepunt (Foto: privéarchief).

Niet alleen voor de vele bouwclubs in de regio is het jammer dat er de komende dagen geen optocht door het carnavalsgedruis trekt. Ook vuurspuwer Desiree Breuer (30) uit Sint Willebrord baalt, nu ze zaterdagavond voor het tweede jaar op rij niet kan vlammen in de lichtjesoptocht van Standdaarbuiten.

Sven de Laet Geschreven door

Het vonkje sprong bij Desiree over toen ze in 2018 een groepje waaghalzen met vlammende attributen aan de gang zag in een park in Breda. "Ze vroegen me of ik ook eens wat wilde proberen. Dat vond het stiekeme pyromaantje in mij wel leuk." Ze was meteen verkocht. "Het doet zoiets speciaals met me. Overdag ben ik een behoorlijk terughoudende huismoeder. Een beetje verlegen zelfs. Maar zodra ik dat pak aantrek... Dan kan ik oprecht de hele wereld aan."

"Ik heb mijn man inmiddels ook aangestoken. Figuurlijk dan."

Sindsdien treedt Desiree op tijdens evenementen door het hele land. Van bruiloften tot zomeravonden in pretpark Toverland. En inmiddels heeft ze gezelschap. "Ik heb mijn man inmiddels ook aangestoken. Figuurlijk dan. Hij is inmiddels net zo gepassioneerd als ik."

Meelopen in een carnavalsoptocht stond al lang bovenaan het lijstje van Desiree (Foto: privéarchief).

Ondanks al die optredens op de meest bijzondere plekken, stond één ding nog altijd op haar lijstje: "Een carnavalsoptocht. Als kind wilde ik altijd al een keer meelopen, maar dat kwam er nooit van." Lang hoefde Desiree dan ook niet te twijfelen, toen ze twee jaar terug door BC De Markbouwers werd gevraagd om mee te lopen in de speciale optocht van Standdaarbuiten. Daar trekt de bonte stoet 's avonds door de straten, versierd met duizenden lichtjes.

"Die avond stond er behoorlijk wat wind. En dan met al dat publiek langs de kant..."