Het Lindsay van Zundert-effect: jonge kunstschaatsertjes met grote dromen

Lindsay van Zundert is een idool geworden. Haar prestaties op de Olympische Spelen hebben haar een heldenstatus bezorgd onder jonge Brabantse kunstschaatsertjes. Op de Challenge Cup in Tilburg kijken veel deelnemende kunstschaatsertjes tegen haar op. En ook op de schaatsbaan in Eindhoven is het Lindsay-effect duidelijk te merken. Allemaal hebben ze dezelfde droom: ‘’Ooit zo goed worden als zij.’’

Luuk van Grinsven & Ilse Schoenmakers Geschreven door

‘’Vijf jaar geleden trainde ik zelfs nog met Lindsay’’, zegt een trotse Josefine (15), deelneemster aan de Challenge Cup. Ook Angel trainde ooit met Van Zundert. De twee zaten uiteraard op het puntje van de stoel toen de Etten-Leurse als eerste Nederlandse in 46 jaar op de winterspelen in actie kwam. ‘’Het is zo gaaf om iemand, waar je zelf nog mee getraind hebt, op zo’n toernooi te zien’’, lacht Josefine. ‘’Je krijgt echt een heel bijzonder gevoel als je haar ziet schaatsen’’, voegt Angel eraan toe. De Challenge Cup is het grootste kunstschaats-evenement van Nederland. In het IJsportcentrum in Tilburg komen heel veel talenten in actie. Lindsay van Zundert (17) doet zaterdag en zondag zelf ook mee. Tot groot genoegen van de jonge talenten.

‘’Je krijgt er echt extra boost van als je weet dat zo’n groot iemand ook meedoet aan dit toernooi."

‘’Het voelt super speciaal om op hetzelfde ijs als Lindsay te staan’’, glundert Roos (13) die net haar eerste optreden heeft gehad op de korte kür. Ook Angel (11) heeft haar eerste dansje het ijs erop zitten. ‘’Je krijgt er echt extra boost van als je weet dat zo’n groot iemand ook meedoet aan dit toernooi’’, geniet Angel. Ook op de kunstijsbaan in Eindhoven is een heus Lindsay van Zundert-effect merkbaar. “Iedereen wil leren kunstrijden! We moeten er nog een schaatsbaan bij hebben, denk ik”, vertelt coach Hana Naaktgeboren.

"Ze willen ook die kunstjes leren.”