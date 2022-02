Plaksnorren en feestmutsjes in plaats van hitlersnorren op CDA-posters

1/1 Feestmutsen in plaats van hitlersnorren in Roosendaal

Nicole Roeken staat vrolijk te lachen op haar verkiezingsposters, als lijsttrekker van het CDA in Roosendaal. Maar langs de Laan van België zijn die posters beklad met hitlersnorretjes. Nicole laat het er niet bij zitten en zet de 'tegenaanval' in, door ze te beplakken met nepsnorren en feesthoedjes. “Ik wil laten zien dat ik ‘van goej uize’ kom.”

Een collega van GroenLinks lichtte haar afgelopen donderdag in. “Ze hebben flink huisgehouden,” zucht Roeken, terwijl ze met grote stickervellen vanaf restaurant Vrouwenhof richting haar portret loopt. “Het is de kunst om dit uit het vervelende hoekje te halen.”

Samen met haar campagneteam bedacht ze daarom deze actie. Een bevriende drukkerij regelde binnen een dag stickers van snorren en hoedjes. Roeken bedankt de bekladders voor hun ‘inspiratie’, “maar ik kan het beter,” zegt ze grappend. Ondertussen plakt ze een grote plaksnor over het getekende Hitlersnorretje bij het tankstation.

In Rijen staan er zelfs piemels en hakenkruizen op verkiezingsposters, weet de lijsttrekker te vertellen. Het hitlersnorretje op haar posters lijkt daarbij onschuldig, toch doet ze aangifte. Wie de posters heeft of hebben beklad, weet ze niet. “Ik hoop dat er camerabeelden zijn en dat ze hier naar op zoek gaan.”

Daarnaast is het een duur grapje: na de carnaval moeten er namelijk nieuwe posters voor in de plaats komen hangen. “We vinden het wel vervelend dat dit is gebeurd.”