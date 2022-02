Prins Gijs (11) heeft de primeur: de allereerste optocht van Brabant

Prins Gijs (11) van 't Krimpersgat heeft de absolute primeur. Met alle kinderen van basisschool De Drie Musketiers lopen en rijden ze vrijdag de allereerste optocht van Brabant. En daar hebben ze ontzettend naar uitgekeken. "Ik ben zo blij dat het weer kan!"

Eerst is er de sleuteloverdracht aan prins Krimp III, zoals Gijs zich deze dagen mag noemen. Daarna lopen de verklede kinderen rond met hun zelf geknutselde wagens. “Er komen allerlei wagens voorbij, ik heb er superveel zin in”, zegt de trotse 11-jarige prins Gijs vooraf.

Inwoners van ‘t Krimpersgat verzamelen zich vrijdagmiddag met hun blauw-oranje outfits voor de basisschool. Daar geeft burgemeester Derk Alssema van Gilze en Rijen, waar Hulten onder valt, de sleutel aan prins Krimp. “Dat is ook een primeur, want er is nog nooit eerder een sleuteloverdracht in Hulten geweest. Hartstikke mooi”, zegt de burgemeester.

Voor hemzelf is het ook nog eens een primeur. “Ik heb nog nooit carnaval gevierd, dus ik heb er zin in. Het wordt een groot feest in een klein dorp. Geweldig om te zien wat ze hier in korte tijd uit de grond hebben gestampt.”