Carnavalsvierders van boven de rivieren: zo herken je ze meteen

Je pikt ze er over het algemeen zo uit: de feestneuzen van boven de rivieren die afreizen om hier een carnavalsgraantje mee te komen pikken. En nu is er 'wetenschappelijk' bewijs. Als je tijdens carnaval een stewardess, een cowboy, een verpleegster of een matroos tegenkomt, is de kans groot dat je met een bovensloter te maken hebt.

Die pekskes werden namelijk buiten Brabant en Limburg veel meer en vaker besteld dan onder de sloten, aldus een analyse van de website Feestkleding365.nl. Zij hebben naar eigen zeggen tienduizenden bestellingen geanalyseerd.

Onder de rivieren zijn volgens de winkel de ‘traditionele’ carnavalskostuums populair, niet geheel onverwacht. Mocht je een smurfenkostuum of een Hawaiiaanse outfit zien dan is de kans vrij groot dat het gaat om een Brabander of Limburger. Boven de rivieren zijn deze outfits aanzienlijk minder populair.

Coronakilo's

Ook opvallend: in vergelijking tot 2020 zijn er deze carnaval geen grotere maten besteld. Zowel bij vrouwen als mannen is er geen verschil tussen de kledingmaten. Het lijkt er dus sterk op dat de extra coronakilo’s er al zijn afgetraind of mensen zich nog in hetzelfde maatje weten te wurmen.

Hoe serieus we het onderzoek moeten nemen, is onduidelijk. Het mooiste pekske maken veel Brabanders immers zelf, passend bij het lokale thema, weten we bij Omroep Brabant. Of Brabanders kopen iets bij de lokale feestshop.

En als je aan de kleding niet ziet dat het om een bovensloter gaat, dan merk je het vaak aan het accent ( hé Thijs).

Kom je van boven de rivieren en wil je niet meteen door de mand vallen door je accent. Onze Amersfoortse collega Thijs kreeg Brabantse les.