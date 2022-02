Carnaval komt goed op stoom in Breda: 'Alle remmen los en gaan'

Carnaval is pas een paar uurtjes onderweg, maar veel langer hebben veel mensen niet nodig om al helemaal ondergedompeld te raken in het ouderwetse carnavalsgevoel. Alsof het nooit anders geweest. Of misschien om juist het vorige jaar eens stevig in te halen. Op de Havermarkt in Breda gaat het in ieder geval al helemaal los. "Dit is perfect, leuk om weer te kunnen doen. Mag na twee jaar ook wel weer een keer", zegt een van de feestvierders. "Ik ga alles van die gemiste jaren inhalen, we zijn al goed op weg!"