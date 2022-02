RKC begint carnaval met een kater door nederlaag tegen FC Twente

In een speciaal carnavalstenue nam RKC Waalwijk het vrijdagavond op tegen FC Twente. Geluk bracht het rood-geel-blauw gekleurde shirt niet. In de kleuren van Schoenlapperslaand, zoals Waalwijk met carnaval heet, ging het in eigen stadion in de absolute slotfase met 1-2 onderuit.

RKC begon goed aan de wedstrijd. De ploeg van trainer Joseph Oosting had balbezit en zocht geduldig de juiste weg naar het doel van FC Twente-goalie Lars Unnerstall. Uit het niets kwam de thuisploeg halverwege de eerste helft dan ook op achterstand.

De Waalwijkers mochten zelf een ingooi nemen. Richard van der Venne deed dat, terwijl linksback Alexander Büttner nog voor hem stond. De bal kwam uiteindelijk bij Ahmed Touba. De centrale verdediger dribbelde in, maar verloor al vrij snel de bal. Met twee verdedigers voor de bal was er ineens heel veel ruimte voor FC Twente. Daar maakte de ploeg dankbaar gebruik van. Het was Ricky van Wolfswinkel die de situatie om wist te zetten in een doelpunt, met een hard schot in de korte hoek.

Over, over, over

Na de openingstreffer was RKC het eigenlijk kwijt. FC Twente nam meer en meer initiatief. Dat het vervolgens heel lang duurde voor er weer gescoord werd in het Mandemakers Stadion had te maken met het vizier van de Tukkers, dat stond namelijk niet op scherp.

Joshua Brenet kreeg niet lang na de 0-1 de mogelijkheid om de 0-2 te maken. Michel Vlap werd de diepte ingestuurd, hij gaf Brenet vervolgens een niet te missen kans. Dat deed de vleugelverdediger wel, missen. Hij schoot de bal hard en hoog over het doel van RKC-goalie Etienne Vaessen. Later in de eerste helft was het Daan Rots die Virgil Misidjan een niet te missen kans gaf, maar de uitkomst was hetzelfde. De nummer tien van FC Twente schoot hoog over.

Vlap schoot tussendoor met een poging het doel van RKC onder vuur te nemen de bal uit het stadion, terwijl Misidjan in de tweede helft de bal tegen het scorebord schoot. Door de vele missers mocht RKC nog lang hopen op een resultaat.

Gelijkmaker

Nadat Vaessen oog in oog met Rots koel bleef en de buitenspeler van FC Twente van scoren wist te houden, kreeg RKC weer wat meer grip op de wedstrijd. En zoals je vaker ziet in het voetbal: als je zelf de kansen niet maakt, dan doet de tegenstander dat. Dat was nu ook het geval. RKC ging nadrukkelijker op jacht naar de gelijkmaker, zonder direct hele grote kansen te krijgen.

Jens Odgaard kreeg eigenlijk ook geen kans, maar schoot de bal wel tegen de touwen. Vanaf de zijkant van het veld schoot hij de bal een kwartier voor het einde van de wedstrijd over Unnerstall in het doel. Een heerlijke treffer die het Mandemakers Stadion even liet ontploffen.

Kater

Vijf minuten later voorkwam de Duitse goalie een tweede RKC-treffer, door goed te reageren op een schot van invaller Saïd Bakari. Een overwinning was gezien het spelbeeld misschien ook wat teveel van het goede geweest, al ging de ploeg van Oosting daar in de slotfase wel naar op zoek. Het was billenknijpen, voor fans van beide clubs.

In de absolute slotfase leek Brenet dicht bij de winnende treffer, maar zijn bal ging via meerdere benen net naast het doel van Vaessen. De goalie moest uit de daarop volgende hoekschop alsnog de bal uit het net halen. Invaller Dimitrios Limnios kopte raak en bezorgde heel RKC daarmee een flinke kater. Door het doelpunt in blessuretijd ging RKC onderuit en moet het in het weekend hopen dat de concurrentie ook geen punten pakt.