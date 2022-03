Harde knal bij testvlucht F16: 'Geen zorgen, het zijn niet de Russen'

Een F16 van Vliegbasis Volkel maakt dinsdag een testvlucht. Daardoor kan een harde knal hoorbaar zijn op het traject Tiel-Steenbergen als het toestel door de geluidsbarrière gaat, zo waarschuwt de Vliegbasis Volkel.

"Zo'n testvlucht is nodig als er groot onderhoud is gedaan en moet na een bepaalde hoeveelheid vlieguren. Onderdeel van die test is dat we op supersonische snelheid vliegen, omdat je dan bepaalde trillingen hebt. Het doorbreken van de geluidsbarrière geeft een doffe knal", aldus een woordvoerder van de vliegbasis.

Hij begrijpt dat mensen er in deze tijd, vanwege de oorlog in Oekraïne, misschien van schrikken. "Maar geen zorgen, het zijn de Russen niet. Ik snap dat mensen er nu van schrikken. Maar we kunnen het ook niet uitstellen. Dit toestel is nodig als er weer een andere in onderhoud gaat."

Hoe hard de knal is, is afhankelijk van de weersomstandigheden. Onduidelijk is hoe laat de F16 precies gaat vliegen.