Coronanieuws: grote nachthoreca zien weinig problemen op eerste '1G-avond'

Thumb_stapavond

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het belangrijkste nieuws over het coronavirus en de coronacrisis. In Brabant en daarbuiten.

ANP & Redactie Geschreven door

De hoofdpunten: Grote nachthoreca zien weinig problemen op eerste '1G-avond'.

Eerste mensen ontvangen uitnodiging tweede boosterprik.

Liveblog

03.30 Eerste mensen ontvangen uitnodiging tweede boosterprik De eerste mensen ontvangen zaterdag een uitnodiging voor een tweede boosterprik tegen het coronavirus. Mensen van 70 jaar en ouder, volwassenen met het syndroom van Down en volwassenen met een ernstige afweerstoornis komen in aanmerking voor de prik. Deze mensen lopen een hoger risico om ziek te worden van een corona-infectie en bovendien neemt bij hen de bescherming van eerdere vaccinaties sneller af dan bij andere groepen.