Coronanieuws: virus muteerde vaak en dat zal zo blijven volgens kenners

11.00

Zondag is het twee jaar geleden dat het coronavirus voor het eerst werd aangetroffen in Nederland. De omikronvariant bleek een stuk milder dan de alfa- en deltaversie. Maar het valt volgens kenners niet te garanderen dat een volgende variant weer relatief meevalt. Het zal blijven muteren volgens kenners. "In het algemeen is het wel zo dat als virussen sneller rondgaan, ze meer in de bovenste luchtwegen zitten dan in de longen", legt Ab Osterhaus uit. "Daarop zijn echter ook weer uitzonderingen mogelijk."