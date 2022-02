Taxichauffeur rijdt voetganger aan bij oversteekplaats in Tilburg

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Taxichauffeur rijdt voetganger aan in Tilburg

Een voetganger is vrijdagnacht zwaargewond geraakt bij een aanrijding op het zebrapad voor het centraal station in Tilburg. Hij werd rond halfdrie geraakt door een taxichauffeur. Of het slachtoffer op dat moment groen licht had om over te steken, wordt onderzocht.

Vanwege de ernst van de situatie werden twee ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Geen passagiers

Agenten sloten de Spoorlaan bij de Noordhoekring af voor het verkeer om onderzoek te doen. Op het moment van de aanrijding had de taxichauffeur geen passagiers in de auto.

Na de aanrijding in Tilburg werden twee ambulances opgeroepen (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).