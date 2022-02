Niets te klagen over het carnavalsweer, ook komende week zien we de zon

Foto: Ben Saanen

Het is dit weekend prima weer om de polonaise te doen, vertelde Alfred Snoek van Weerplaza zaterdagochtend. En hij had nog meer mooi nieuws: ook komende week, na carnaval, kunnen we genieten van de zon.

Zaterdagochtend vroeg had het KNMI nog code geel afgegeven vanwege dichte mistbanken in de provincie. Maar sinds die optrokken zijn, is het genieten voor de tijd van het jaar. "Zaterdagmiddag is het met dat zonnetje en niet al te veel wind een graad of 8, 9."

"Een enkel wolkje mag de pret niet drukken."

Zaterdagavond en -nacht wordt het wel koud. "Houd daar rekening mee", waarschuwde Alfred zaterdagochtend. "Hier kun je je op kleden! Of vérkleden. Het vriest zaterdagnacht op veel plaatsen. Zondagochtend is dit ook het geval. Maar zondagmiddag krijgen we weer heel veel zon! Er staat dan iets meer wind dan zaterdag, maar de temperatuur weet dan gewoon weer op te lopen naar een graad of 9. Wat het weer betreft, hebben we niks te klagen." Maandag verwacht Alfred hetzelfde weerbeeld. "Misschien zien we dan een enkel wolkje in de middag, maar dat mag de pret niet drukken."

"Na dinsdag keert het zonnetje gewoon weer terug!"