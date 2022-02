Waarschuwing voor mistbanken, maar overdag is het prima carnavalsweer

Het KNMI waarschuwt tot negen uur zaterdagochtend voor plaatselijk dichte mistbanken in de provincie. Hiervan kan het verkeer verkeer last hebben. Daarom heeft het weerinstituut code geel afgegeven. Mistbanken kunnen verraderlijk zijn omdat het zicht van plaats tot plaats sterk kan verschillen.

Deze zaterdag begint nog koud, want vrijdagnacht vroor het een paar graden. Maar als de zon opkomt, wacht ons volgens Raymond Klaassen van Weerplaza een mooie carnavalsdag. "Met heel veel zon en droog weer! Het wordt 8 graden en de wind waait slechts zwak. Die komt uit oostelijke richting, en veroorzaakt niet veel problemen."

'Prima dagen'

Zaterdagnacht gaat het opnieuw vriezen. "Daar moet je wel even rekening mee houden. Maar zondag wordt vervolgens ook een prima dag", laat Raymond weten. "Dan kan het zelfs nog een graadje warmer worden."

Ook zondagnacht is het koud en is lichte vorst mogelijk. "Maar maandag overdag is er opnieuw weinig aan de hand. Ook dan flinke zonnige perioden en nog een graadje warmer: 11 graden bij een matige wind uit het zuidoosten. Prima dagen dus!"

Pas dinsdagochtend moeten we volgens de weerman van Weerplaza weer rekening houden met wat regen.