Na twee jaar weer carnavallen: ook voor boa's en politie een #fijnfisjenie

Daar was 'ie dan....de eerste carnavalsdag in twee jaren (foto: Twan Spierts).

De eerste carnavalsavond in twee jaar, meteen ook de eerste 'ouderwetse' stapavond tot diep in de nacht sinds tijden, is in Brabant rustig verlopen. Dat wil zeggen: veel polonaises en metertjes bier, geen grote ongeregeldheden. Een woordvoerder van de gemeente Tilburg spreekt over 'een ontspannen avond voor de boa's'.

"Als we straks weer echt op stap mogen, dan ben ik drie dagen dronken." Wie heeft er geen vriend, vriendin, collega, buurman of tante die zoiets een keer verzuchtte. Misschien verzuchtte je het zelf wel een keer. En vrijdagavond was daar dan dat moment. Geen coronasluitingstijden meer, maar lekker doorhalen voor iedereen wie dat wilde. En dan is het ook nog eens carnaval. Carnaval! Dat veel mensen de gelegenheid aangrepen om een biertje of twee, drie, elf te drinken, bevestigt woordvoerder Irma Galema van de gemeente Tilburg. "Het was hier in de stad een gezellige, saamhorige bende. Vooral buiten waren veel mensen op de been, op straat was er een lekker feestje. Binnen was het nog even wat minder druk." Of dat komt omdat mensen toch nog wat huiverig zijn voor volle kroegen, is moeilijk te zeggen. Galema: "We vieren carnaval hier altijd graag buiten."

"Als er al mensen van boven de rivieren waren, hebben ze zich als echte Brabanders gedragen."

Voor de boa's die vrijdagavond op straat waren, was het wellicht weer even schakelen. "De nadruk lag twee jaar op de coronamaatregelen. Nu gaat het weer om gebruikelijke horecacontroles rond geluid bijvoorbeeld, en om een eventuele grimmige sfeer op straat." Maar die grimmige sfeer bleef dus uit: ""Er zijn geen opstootjes geweest. Het was ook voor de boa's een ontspannen avond." Dat beeld bevestigt de politie. Een man uit Dordrecht (23) en een man uit Rotterdam (25) werden vrijdagnacht rond half twee opgepakt toen ze probeerden rolluiken open te breken bij het Centraal Station in Breda. Een paar uur later deden een man uit Zwijndrecht (19) en eentje uit Hendrik-Ido-Ambacht (22) ook een poging. Meer valt er eigenlijk niet over de avond te vertellen, laat een woordvoerder van de politie in het westen van Brabant weten. Bij de politiecollega's in het oosten van de provincie was het nog rustiger, daar gebeurde 'geen noemenswaardige incidenten'.

"Het was hier een 'gewone', gezellig drukke stapavond."

"Vier carnaval vooral in je eigen dorp of stad. En kom niet van boven de rivieren naar hier dit jaar." Dat was nadrukkelijk de oproep. Tilburg trekt volgens Galema traditiegetrouw sowieso weinig publiek van buiten de provincie. "En als ze er wel waren vrijdag, dan is het ons niet opgevallen." Om daar lachend aan toe te voegen: "Dan hebben ze zich als echte Brabanders gedragen." Breda is altijd wel erg in trek, vooral bij uitgaanspubliek uit de regio Rotterdam. Maar gemeentewoordvoerder Jeanette Eikelenboom zegt: "De oproep om carnaval in eigen omgeving te vieren, lijkt navolging te krijgen. Het was hier een 'gewone', gezellig drukke stapavond."

"Ons beeld is dat mensen het hartstikke fijn vinden elkaar weer te ontmoeten en carnaval te vieren."