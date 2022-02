Willem II kan vroege tegengoal niet wegpoetsen en verliest weer

Vertrouwen was er na een nipte nederlaag tegen Ajax. Maar in Groningen was zaterdag niet het Willem II te zien dat speelde tegen de koploper, maar het Willem II van de vele wedstrijden daarvoor. Een ploeg zonder duidelijke lijn in het spel, zonder zichtbare passie en de absolute wil om te winnen. En dus verloor de Tilburgse ploeg voor de dertiende keer in de laatste veertien wedstrijden.

Het duurde in de Euroborg een half uur voor de ruim tweehonderd meegereisde Willem II-fans echt even mochten hopen op een doelpunt van hun club. Ringo Meerveld, de vervanger van de zwaar geblesseerde Thijs Oosting, stuurde Ché Nunnely met een fraaie pass de diepte in. De vleugelaanvaller leek één op één te komen met FC Groningen-goalie Peter Leeuwenburgh. Hij treuzelde echter, waardoor Neraysjo Kasanwirjo in kon grijpen. Weg kans.

De Duitse goalie, die in Groningen wedstrijd 99 in het shirt van Willem II speelde, hield zijn ploeg in de eerste helft in de wedstrijd door redding te brengen op een venijnig schot van Paulos Abraham. Ruim vijf minuten voor rust haalde Wellenreuther opgelucht adem toen Michael de Leeuw op een paar meter afstand van de goal de bal helemaal verkeerd raakte en niet op maar ruim naast de goal schoot.

Betere tweede helft

Willem II liet in de eerste helft heel weinig zien. In de tweede helft begon het op dezelfde manier, maar kwam het wel steeds beter in de wedstrijd. In die fase was de grootste kans echter voor de thuisploeg. Jorgen Strand Larsen schoot de bal richting de verre hoek, maar Wellenreuther kreeg steun van Abraham. De speler van FC Groningen blokte het goede schot van zijn ploeggenoot en hield Willem II zo in de wedstrijd.

In de slotfase ging Willem II, met alle risico's die daarbij horen, nadrukkelijker op jacht naar de gelijkmaker. Jizz Hornkamp schoot uit kansrijke positie naast, een bekeken pass van Görkem Saglam ging via een Gronings been net naast en al vallend probeerde Hornkamp de bal achteruit in het doel te werken. De grootste kansen waren er in de absolute sotfase, maar Driess Saddiki schoot voorlangs en invaller Argyris Kampetsis schoot uit de draai hard over. En dus bleef het bij 1-0 voor FC Groningen.

Degradatiespook

In Tilburg vierde iemand vrijdag carnaval als degradatiespook. Met de nieuwe nederlaag lijkt het spook ook na carnaval nog lange tijd rondom de Tilburgse club te blijven hangen. Na 24 wedstrijden staat de teller op 21 punten. Dat zijn er twee meer dan nummer zestien Fortuna Sittard en vier meer dan nummer zeventien Sparta. Die ploegen hebben echter allebei pas 22 wedstrijden gespeeld. Hekkensluiter PEC Zwolle staat na 24 wedstrijden op zeventien punten.