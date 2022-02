Wel drukte en dronken feestgangers maar geen zorgen bij burgemeesters

"Het is heel druk, dat kan ik niet ontkennen." Dat zegt burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch, enkele minuten voor hij zondagmiddag de sleutel van zijn stad overdraagt aan Prins Amadeiro XXVI. Maar of dat erg is? "Niet zolang mensen zich er zelf prettig bij voelen en thuisblijven bij coronaklachten."

“Corona is niet weg. Vier het in eigen omgeving. Ga naar het café maar mijd de grote menigte," zei minister Ernst Kuipers tijdens de persconferentie halverwege februari, waarin hij officieel bekendmaakte dat bijna alle coronamaatregelen overboord gingen. En wel precies op de dag dat carnaval van start zou gaan.

Wel noemt hij het 'erg druk' bij de EHBO-posten in de stad, met mensen die een biertje teveel ophebben. Burgemeester Paul Depla ziet in Breda hetzelfde beeld; na vrijdag werden in allerijl zelfs nog extra EHBO'ers geregeld.

Toen al noemde burgemeester Mikkers dat 'niet helemaal haalbaar'. En op carnavalszondag zegt hij daar nu over: "Het is heel druk. Wilde je zaterdagavond de Korte Putstraat in, dan stond je anderhalf uur in de rij. We zitten rond de 80.000 bezoekers per dag. Maar we hadden niets anders verwacht. De cafés zijn weer open, de mensen willen los. En dus is het druk."

En zolang mensen met klachten maar thuisblijven én de feestende mensen zich er goed bij voelen om in de menigte te staan, hoor je Mikkers niet klagen. Hij voegt nog toe: "We zien heel, heel veel rood-wit-geel. Carnaval wordt hier vooral gevierd door mensen met een Oeteldonks hart. Ik heb nog geen bananen- of berenpakken gezien."