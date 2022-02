PSV komt met de schrik vrij in verhit duel op Het Kasteel

PSV heeft met 2-1 gewonnen op bezoek bij Sparta Rotterdam. In een verhit duel met veel opstootjes en knokpartijtjes maakte het een 1-0 achterstand ongedaan. Daarvoor kreeg het wel de hulp van de scheidsrechter en Arno Verschueren die met rood het veld moest verlaten.

Dat Sparta na een halfuur op voorsprong kwam was nog geen eens onverdiend. Het toonde meer inzet dan de bezoekers iets wat ook terug te zien was bij de openingstreffer.

Rode kaart

Na rust leek het spel van PSV niet te verbeteren. Sterker nog Mario Engels was dichtbij een tweede Rotterdamse treffer. Maar na 54 minuten was er een kantelpunt in de wedstrijd. Arno Verschueren maakte een overtreding van achteren die werd bestraft met een rode kaart. Sparta moest verder met tien man. Het was het startschot van een Eindhovense storm.

PSV kreeg vleugels en voerde de druk op. Een ongekend hoge druk die Sparta te veel werd. Mauro Júnior schoot op precies het uur de 1-1 tegen de touwen. Een schitterend doelpunt. Nog geen tien minuten later lag de 1-2 ook al in het mandje. Na een kleine scrimmage voor de goal was het Ritsu Doan die van dichtbij de bal achter de Sparta-goalie schoot.

Zorgen

Ondanks dat er nog ruim twintig minuten te spelen waren, was de wedstrijd eigenlijk al beslist. Al kregen de Spartanen nog wel wat kansjes in de slotfase.

PSV zal een bloemetje sturen naar Verschueren. Want voor de rode kaart leek niks erop dat de Eindhovenaren met drie punten naar huis zouden vertrekken. Het voetbal leek nergens op en er was geen tactiek te ontdekken in het spel van PSV. De spelers op het veld de technisch staf waren constant gefrustreerd in een duel met veel opstootjes en kaarten.

Je kunt inmiddels wel vraagtekens zetten bij de vorm van de Eindhovenaren want in het tweeluik met Maccabi Tel Aviv werd er ook twee keer negentig minuten slecht gevoetbald. Voor nu heeft de club het geluk dat het speelt tegen laagvliegers. Maar er zijn genoeg redenen om zorgen te maken.

Gelukkig voor Roger Schmidt telt alleen het resultaat in voetbal. Voorlopig zijn die er nog en dus doet PSV nog altijd mee in de titelrace. Daarnaast liep het drie punten uit op Feyenoord, dat eerder op dag verloor bij AZ. Ajax speelt later op de middag op bezoek bij Go Ahead Eagles.