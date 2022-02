Al tientallen dronken carnavalsvierders bij spoedpost ziekenhuizen

Al meer dan vijftig patiënten belandden deze carnaval met veel te veel alcohol achter de kiezen op de afdeling Spoedeisende Hulp van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Vaak was teveel alcohol het enige probleem, soms was een dronken feestganger ook nog eens gewond geraakt. Een woordvoerder van het ETZ: "Het is heel druk. We hebben voor zondagavond ook opgeschaald met een extra verpleegkundige."

"Harm van de Pas, arts hier op Spoedeisende Hulp, zei voor carnaval al: drink helemaal niks als je nog geen 18 bent. En als je wel ouder bent, drink dan met mate. En die oproep doe ik nu graag nog eens opnieuw; ons lichaam is er niet meer aan gewend. Voor je het weet beland je in het ziekenhuis."

Dat zegt woordvoerder Wim Pleunis halverwege de carnavalszondag. "Het is hier echt ontzettend druk."

'Ze doen hun werk'

Vrijdagavond en -nacht zagen de artsen en verpleegkundigen op de spoedpost in Tilburg-Zuid al 21 dronken patiënten. En zaterdag kwamen er daar nog eens ruim dertig bij. Het exacte aantal kan Pleunis niet noemen. "Ik had een briefje neergelegd zodat ze de patiënten konden turven, maar daar was het veel te druk voor." Of er veel minderjarige patiënten onder de overmatige drinkers zijn, kan Pleunis niet zeggen.

Of het personeel ervan baalt, met de coronadrukte nog vers in het geheugen? "Ze wisten dat het eraan kwam en waren erop voorbereid. Ze doen hun werk."

Ook bij het Amphia Ziekenhuis kwamen tot en met zondagmiddag 40 meldingen van dronken patiënten binnen. Daarnaast waren er nog tien patiënten met andere klachten.

Ook veel dronken bezoekers EHBO-posten

Andere ziekenhuizen konden eerder nog geen cijfers geven. Wel zien de burgemeesters Paul Depla van Breda en Jack Mikkers van Den Bosch dat opvallend veel dronken feestgangers de hulp van EHBO'ers nodig hebben, vertelden ze eerder deze zondag tegen Brabant. Mikkers: "Bij de EHBO-tenten op de Pensmarkt en de Parade melden zich opvallend veel mensen met alcoholproblemen ja."

In Breda is na vrijdag zelfs opgeschaald en zijn er meer EHBO'ers in de stad te vinden. "En er was al behoorlijk wat capaciteit. Maar het overgrote deel van de mensen die nu hulp nodig heeft, heeft teveel gedronken. We hebben opgeplust zodat politie en boa's zich op hun eigen werk kunnen blijven richten en hier niet mee bezig hoeven zijn."

Paul Depla zei ook: "Het is ook niet onverwacht. We zien een jonge generatie die niet meer gewend is om uit te gaan."

