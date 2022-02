De grootste carnavalsoptocht van Brabant? Die trok dit jaar door Vinkel

De ene na de andere carnavalsoptocht werd geschrapt de afgelopen maanden. Logisch, want lang leek het erop dat we ook nu nog gebukt zouden gaan onder strenge coronamaatregelen. Maar in Vinkel wilden ze niets weten van cancelen en bleven ze stug doorbouwen. Met als resultaat: voor de eerste (en hoogstwaarschijnlijk toch ook laatste) keer heeft Vinkel de grootste optocht van Brabant.

Varkenskoppen, meisjes in boevenpakjes en publiek dat van heinde en verre kwam om naar de wagens de komen kijken. Het is zondag druk in Vinkel, een dorp met nog geen drieduizend inwoners. Een dorp dat het toch maar voor elkaar bokste om, als een van de weinigen in de regio, een carnavalsoptocht op poten te zetten. "Het is zo mooi dat dit weer kan en dan nog wel in mijn dorp!", zegt iemand langs de kant.

Het dorp is volledig uitgelopen. En ook van ver buiten Vinkel is er veel belangstelling. Sommigen hebben zelfs een uur of langer in de auto gezeten om de wagens te kunnen zien. "Wij hebben 40 minuten gereden, maar dit wil je toch niet missen. De mensen hier hebben zo hun best gedaan!", zegt een echtpaar langs de kant van de weg.

Nauwe bocht

Elf grote wagens rijden vanaf het sportpark het dorp in. Sommigen zijn zelfs zo groot, dat er takken van bomen langs de weg moeten worden afgezaagd om ze te laten passeren. Een nauwe bocht bij de kerk is zelfs voor de meest ervaren truckrijder een uitdaging.

Terwijl de bonte stoet aan hem voorbij trek en de muziek uit de speakers tetst, vertelt Carlo van Nistelrooij, voorzitter van Stichting Kafland: "We zijn gewoon blijven doorbouwen. En ja, we hebben ook wel ontzettend veel geluk gehad."

Hij vervolgt trots: "Ik ben er zo trots op dat we dit voor elkaar hebben gekregen. Dit is wel echt Vinkel en dat bouwen heeft ervoor gezorgd dat ondanks corona, we toch nog meer zijn verbroederd", zegt Carlo.

