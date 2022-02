Glenn Coldenhoff vijfde in WK-stand na eerste MXGP

Glenn Coldenhoff (archieffoto: Corrado Francke).

Motorcrosser Glenn Coldenhoff uit Heesch is bij de opening van het MXGP-seizoen negende en derde geworden. In de Grote Prijs van Groot-Brittannië finishte hij als derde in de tweede manche. De 31-jarige Coldenhoff staat nu vijfde in het klassement. Eindhovenaar Brian Bogers eindigde als gedeeld negende.