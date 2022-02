Steffi over boer Hans in Boer zoekt Vrouw: 'Rillingen over mijn lijf'

Steffi Verhagen uit Boekel heeft met ontroering gekeken naar de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Boer zoekt Vrouw. "Er zitten veel kandidaten bij met een verhaal. De gunfactor is erg hoog. Als ik bijvoorbeeld de verhalen hoor van Hilda en Hans, krijg ik al tranen in mijn ogen."

De Hans over wie Steffi het heeft, is Hans de Roover uit Strijbeek. Hij was een van de deelnemers met de meeste brieven. Hans had vooraf gezegd dat hij één Grietje zocht, maar hij kreeg brieven van 89 'Grietjes'. "Hans heeft op jonge leeftijd zijn vrouw verloren en voor zijn kinderen gezorgd. Hij kiest nu voor vrouwen die hetzelfde hebben meegemaakt. Ik kreeg de rillingen over mijn lijf", vertelt Steffi.

Ze gunt Hans dan ook alle levensgeluk. "Ik hoop echt dat de juiste er voor hem tussen zit. Hij heeft goed voor zijn vier kinderen gezorgd en gemaakt dat ze een hecht gezin zijn gebleven. Nu zijn kinderen zijn uitgevlogen, gun ik hem een fantastische tijd met iemand."