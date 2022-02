Biljarter Dick Jaspers boekt in Ankara 26e wereldbekerzege

Biljarter Dick Jaspers heeft in Ankara zijn 26e wereldbekerzege driebanden geboekt. In de finale was de Nederlandse wereldkampioen met 50-23 te sterk voor Tran Quyet Chien uit Vietnam.

"Het is precies dertig jaar nadat ik mijn eerste World Cup heb gewonnen, ook in Turkije. Het doet me heel erg goed, ik ben er heel blij mee, ook al zit het me de laatste paar jaar niet tegen met toernooien winnen", zei de 56-jarige Jaspers, die meerdere wedstrijdpunten overleefde op weg naar de titel.

"Ik heb de wind in de zeilen gehad, dat mag ik gerust zeggen. Het was absoluut met veel geluk dat ik kon ontsnappen. Drie partijen waren heel moeilijk. Ik heb het geluk gehad dat ik nog een kans kreeg, maar dan moeten ze maar beter mikken. Hoe lastig dat ook is, want het waren tenslotte wedstrijdpunten onder enorme druk."

Voorafgaand aan de finale won Jaspers, die een cheque van 20.000 euro ontving, twee van de drie duels met 50-49.