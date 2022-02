Eigenaar van snackbar in Tilburg verjaagt gewapende overvaller

Een man heeft zondagavond een gewapende overval gepleegd op een snackbar aan de Oerlesestraat in Tilburg. De dader bedreigde het personeel met een mes, maar hij werd volgens de politie kennelijk bang nadat de eigenaar van de zaak een voorwerp uit de keuken haalde.

De overvaller verliet daarop snel de zaak zonder buit.

De eigenaar van de zaak was rond kwart voor negen nog aan het werk in zijn zaak toen hij zag dat een klant binnenkwam en direct naar de kassa liep. De uitbater zag dat de man een mes in zijn handen had. De overvaller eiste dat de kassa open gemaakt werd, maar koos eieren voor zijn geld toen de eigenaar een voorwerp uit de keuken haalde. Bij de overval raakte niemand gewond.

De overvaller zou een blanke man zijn van ongeveer 1,80 meter lang met een normaal postuur. Hij droeg een helm zonder vizier en een zwart mondkapje tot onder zijn ogen. Hij had dunne zwarte handschoenen aan. De politie heeft een buurtonderzoek ingesteld, kijkt of er camerabeelden zijn en is ook op zoek naar getuigen.