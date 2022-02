Coronanieuws: 3137 nieuwe besmettingen in Brabant

14.21

Na vijf dagen van dalingen is het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen maandag wat toegenomen. In totaal liggen daar nu 1470 Covidpatiënten. Dat zijn er 111 meer dan zondag, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op maandagen liggen deze aantallen wel vaker hoger dan de rest van de week, omdat in de weekends minder patiënten worden ontslagen. Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1308 coronapatiënten, 118 meer dan zondag. Op de intensive cares nam dit aantal juist af, met 7 tot 162.

Het LCPS verwacht voorlopig geen grote veranderingen in de bezettingscijfers. Coronapatiënten hoeven nauwelijks nog verplaatst te worden naar andere regio's. Op zondag is één persoon overgebracht naar een ziekenhuis ergens anders in Nederland.