Coronanieuws: horecaomzet steeg in 2021, TVL-regeling aanvragen kan weer

Kledingketen Primark heeft in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar last van de omikronvariant van het coronavirus. Die zorgde ervoor dat minder mensen het huis uit gingen om te shoppen. Anders dan andere kledingketens heeft Primark meer te lijden onder de coronamaatregelen. Het bedrijf heeft geen onlineverkoopkanaal en is daarmee qua afzet afhankelijk van de drukte in de winkelstraten. Om de kosten te verlagen is het bedrijf van plan honderden banen te schrappen.