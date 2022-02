Lachgascilinders en ballonnen in auto van spookrijder

De plek waar het ongeluk gebeurde (foto: Raymond Merkx).

In de auto die zondagavond spookrijdend op de Antwerpseweg in Roosendaal frontaal tegen een andere wagen botste, zijn drie lachgascilinders en een aantal ballonnen gevonden. De twee vrouwen die in die slingerende auto zaten, zijn met spoed opgenomen in een ziekenhuis. Over hun verwondingen is niets bekend. De Belgische bestuurder van de andere wagen is met breuken opgenomen in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Beide chauffeurs bleken niet gedronken te hebben. Van de bestuurster is een bloedmonster afgenomen om er achter te komen of ze onder invloed van iets anders achter het stuur zat.

De weg waar de botsing gebeurde ligt tussen Roosendaal en Nispen en wordt ook de N262 genoemd. Het ongeluk was in de buurt van de Doelstraat en werd even voor acht uur gemeld. De weg is enige tijd afgesloten geweest.

Sporen in de berm van het ongeluk (foto: Raymond Merkx).

De bestuurster van de spookrijdende auto is 22, het is niet bekend waar ze woont. De andere vrouw in de auto is 23 en komt uit Etten-Leur. De bestuurder van de wagen is 57 en komt uit het Belgische Essen. Volgens hem 'zwalkte' de andere auto over de weg. Beide wagens zijn weggetakeld, de politie doet nog verder onderzoek.