28 ruiters op een rij, Metworstrennen start met publiek langs de kant

Met vele honderden toeschouwers langs de kant zijn de eerste van 28 vrijgezelle Boxmerenaren maandagochtend begonnen aan de Metworstrennen. Zij rijden verschillende manches op een getraind paard en strijden om de felbegeerde titel Metworstkoning.

De traditie van de Metworstrennen op carnavalsmaandag gaat al zo'n 280 jaar terug en vandaag wordt daar een nieuwe editie aan toegevoegd. Op de weilanden tussen de dorpen Vortum-Mullem en Sambeek worden paardenraces gehouden. Normaal komen er zo'n tienduizend toeschouwers op af.

Dit jaar was het vanwege allerlei coronamaatregelen lang de vraag of er publiek bij mag zijn. Maar met het recent vervallen van de strengste restricties, kreeg de organisatie groen licht. En dat is goed te zien op de livestream van de organisatie, waarop veel publiek te zien is dat zich onder een stralende zon heeft uitgedost.

Er zijn zes debutanten, onder wie een jongen van dertien. Rond half tien gaat de eerste race van start.