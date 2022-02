28 ruiters op jacht naar de metworst, met publiek langs de kant

Met vele duizenden toeschouwers langs de kant doen 28 ruiters sinds vanochtend half tien mee aan de Metworstrennen in Boxmeer gewonnen. Zij doen een gooi naar de felbegeerde titel Metworstkoning 2022.

Er zijn zes debutanten, onder wie een jongen van dertien. Leon Hendriks is met dertig jaar de oudste nieuwkomer. "Voor ik hier aan begon, dacht ik: ach, dit is een normale traditie. Maar nu ik hier sta, krijg ik er echt een heel speciaal gevoel van. Dat mensen je op straat aanspreken, maakt me heel erg trots."

De traditie van de Metworstrennen gaat al zo'n 280 jaar terug en vandaag wordt daar in tegenstelling tot 2021 een nieuwe editie aan toegevoegd. De paardenraces worden gehouden op de weilanden tussen de dorpen Vortum-Mullem en Sambeek. Normaal komen er zo'n tienduizend toeschouwers op af. En ook nu is het enorm druk.

Meedoen aan de Metworstrennen is volgens de organisatie het hoogst haalbare als geboren en getogen man in Boxmeer. Formeel moeten de deelnemers vrijgezel zijn. Maar het merendeel is wel 'onder de pannen'. Wie een samenlevingscontract heeft of is getrouwd, kan echter niet meedoen.

Opleidingstraject

Om mee te doen aan de Metworstrennen, doorliep Leon Hendriks zelfs een soort opleidingstraject. De organisatie van het evenement hoopt zo de jeugd aan zich te binden en het voortbestaan van de traditie te garanderen.

De deelnemers strijden tegen elkaar. De winnaar van een race gaat door naar de volgende ronde om het daarin op te nemen tegen de winnaar van een andere manche. De finale wordt rond half één gehouden.

Veel publiek

Dit jaar was het vanwege allerlei coronamaatregelen lang de vraag of er publiek bij mag zijn. Maar met het recent vervallen van de strengste coronaregels, kreeg de organisatie groen licht. En dat is goed te zien op de livestream van de organisatie, waarop veel publiek te zien is dat zich onder een stralende zon heeft uitgedost.