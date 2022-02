Winkeldief springt uit het raam nadat supermarktpersoneel politie belt

Een 37-jarige man uit Roemenië is zondag uit een raam gesprongen van een supermarkt in Roosendaal. Winkelmedewerkers betrapten de man toen hij diverse verpakkingen vlees wilde stelen.

De winkelmedewerkers brachten hem naar een kantoor, waar de politie erbij werd gehaald. Maar in een onbewaakt ogenblik zag de man kans uit het raam op de eerste etage te springen. Hij ging er vervolgens rennend vandoor richting de Lyceumlaan.

Aanzienlijk geldbedrag

Even later zagen surveillerende agenten de man lopen. Daarop probeerde hij er weer vandoor te gaan, maar daarbij liep hij recht in de armen van andere agenten. De winkeldief had de verpakkingen vlees op dat moment nog in zijn zakken.

In het politiebureau bleek dat de man naast het vlees ook een aanzienlijk geldbedrag bij zich had. Hij kon geen goede verklaring geven hoe hij daaraan kwam. Agenten vermoeden dat de man betrokken is bij witwassen en hebben zowel het geld als het vlees in beslag genomen.

Vrijgelaten

De man is gehoord in het politiecellencomplex. Volgens de politie heeft hij geen woonplaats in Nederland. Vervolgens mocht hij van de officier van justitie weer vrijgelaten worden. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt. Hij moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden.