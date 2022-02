FC Eindhoven-icoon Dragan Thijssens krijgt d'n Opkikker

FC Eindhoven-icoon Dragan Thijssens heeft maandag d'n Opkikker gekregen. Een carnavaleske onderscheiding voor een voetballer die geplaagd wordt door pech. Meestal gaat de bokaal naar een speler die kampt met blessures. Maar voor Thijssens ligt het anders: hij moest in november vorig jaar stoppen met voetballen, omdat hij kampt met de spierziekte ALS. Hij wordt dus niet meer beter.

Dragan kreeg de onderscheiding maandagmiddag uitgereikt tijdens een carnavalsfeestje in café Wildeman in Eindhoven. Een ovatie klonk door de stampvolle zaal, toen Dragan de bokaal van d'n Opkikker kreeg uitgereikt. "Eigenlijk zou ik hem niet mogen krijgen", zei Dragan. "Meestal is de bokaal voor iemand die een blessure heeft die weer overgaat. En ik heb de spierziekte ALS. Maar ik vind het wel een mooie steun in de rug", reageerde de oud-voetballer op de onderscheiding.