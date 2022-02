Dronken man rijdt in op beveiliger: 'Ga weg anders ga ik jullie doodrijden'

Een 33-jarige man uit Den Haag is zondagavond in Oosterhout ingereden op een beveiliger. Die zag de wagen op zich afkomen en kon nog maar net op tijd opzij springen. De man werd uiteindelijk aangehouden voor poging tot doodslag.

Aan het voorval op het Basiliekplein ging een heftige ruzie tussen de 33-jarige Hagenaar en zijn vriendin vooraf. Vanwege die ruzie was een aantal mensen van het zogenoemde 'sus-team', onder wie de bewuste beveiliger, op het plein aanwezig.

Toen de ruzie tussen de man en zijn vriendin uit de hand liep, stapte de Hagenaar in zijn auto. Hij riep daarbij volgens een getuige: "Ga weg anders ga ik jullie doodrijden". Daarna reed hij bijna de beveiliger omver.

Zijn vriendin hing op dat moment aan het portier van zijn auto. Ze viel op de grond, maar wist weer overeind te komen en even later ook weer in de auto te stappen.

Beiden hadden gedronken

Agenten die naar de auto uitkeken, zagen die niet veel later rijden op de Hoofseweg. Inmiddels werd deze bestuurd door de vriendin van de man, een vrouw van 30 eveneens uit Den Haag. Zij bleek net als haar vriend onder invloed van alcohol. Ze werden allebei aangehouden.

De beveiliger die net op tijd wist weg te springen, heeft aangifte gedaan. De Hagenaar wordt verdacht van poging tot doodslag. Zijn rijbewijs werd ingenomen. Net als zijn vriendin kreeg hij bovendien een proces-verbaal voor rijden onder invloed.

Het sus-team is een speciaal team van particuliere beveiligers dat door de de gemeente wordt ingezet om het uitgaanspubliek waar nodig aan te spreken op hun gedrag.