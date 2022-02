Vrouw (39) ernstig gewond bij schietpartij in Wouw, verdachte opgepakt

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Vrouw raakt ernstig gewond bij schietpartij in Wouw, verdachte opgepakt

Bij een schietpartij aan het Melleveld in Wouw is een vrouw ernstig gewond geraakt. Ze is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer werd aan het eind van de middag in een huis aan het Melleveld gevonden. Het gaat volgens de politie om de 39-jarige bewoonster van het huis.

Sandra Kagie Geschreven door

De politie laat weten dat een verdachte, een man van veertig jaar uit Roosendaal, is aangehouden. "Het lijkt te gaan om een misdrijf in de relationele sfeer", aldus een woordvoerder van de politie. Het slachtoffer werd gewond in het huis gevonden. Bij de voordeur van het huis werden kogelhulzen gevonden. Specialisten van Forensische Opsporing doen uitgebreid onderzoek.

Onderzoek in het huis (Foto: René van Hoof).

Onderzoek bij het huis (foto: Jeroen Stuve / SQ Vision).

