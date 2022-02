Vrouw raakt ernstig gewond bij schietpartij in Wouw, verdachte opgepakt

Foto: Jeroen Stuve / SQ Vision.

Bij een schietpartij aan het Melleveld in Wouw is een vrouw ernstig gewond geraakt. Ze is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer werd aan het eind van de middag in een huis aan het Melleveld gevonden. Het gaat volgens de politie vermoedelijk om de bewoonster van het huis.

Sandra Kagie Geschreven door