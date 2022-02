Tekort aan lijkschouwers in West-Brabant: minister neemt noodmaatregel

Er is in verschillende politieregio's waaronder in Zeeland-West-Brabant een tekort aan forensisch artsen om op tijd een lijkschouw te kunnen doen. De situatie is zo nijpend dat er een noodmaatregel komt. Dat schrijft zorgminister Ernst Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de minister is er sprake van een "dringend en acuut tekort" aan lijkschouwers in de regio Zeeland-West-Brabant, in delen van Oost-Nederland, Midden-Nederland, Amsterdam en Den Haag.

De noodmaatregel houdt in dat in de regio's waar het tekort aan forensisch artsen groot is, tijdelijk basisartsen, huisartsen, GGD-artsen en andere medisch specialisten kunnen worden ingezet bij het onderzoek naar een niet-natuurlijke dood of een vermoeden daarvan.

Het gaat om sterfgevallen na bijvoorbeeld valincidenten in instellingen of als er sprake is van euthanasie, mits die vooraf is aangemeld. Voor complexere zaken zoals zelfdodingen, ongevallen of misdrijven komt de gemeentelijk lijkschouwer wel altijd zelf. Omdat een lijkschouw snel moet worden uitgevoerd, is de noodmaatregel vooralsnog een jaar van kracht.

Duizenden lijkschouwen per jaar

Forensisch artsen doen 10.000 tot 12.000 lijkschouwen per jaar. Dat gebeurt bijvoorbeeld als er sprake is van alcohol- of drugsmisbruik, een verkeersongeval, zelfdoding en na een misdrijf. Daarnaast zijn er ongeveer 7000 lijkschouwen per jaar na euthanasie, om te controleren of de juiste procedures zijn gevolgd.