Coronanieuws: 5282 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

15.15

Het aantal nieuwe coronagevallen daalt voor de derde week op rij. In de afgelopen zeven dagen zijn 245.898 positieve tests geregistreerd, het laagste aantal in zes weken tijd. Vergeleken met vorige week nam het aantal bevestigde besmettingen met ongeveer 20 procent af, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het aantal positieve tests daalt vooral onder jongeren. Zo zijn vorige week 31.687 tieners positief getest, ongeveer 40 procent minder dan een week eerder. Bij kinderen onder de 10 jaar daalde het aantal nieuwe gevallen met bijna 35 procent. In januari waren in die groepen juist veel besmettingen. Daardoor zijn veel jongeren voorlopig waarschijnlijk immuun, verklaarde het RIVM eerder. Onder zeventigers is een lichte stijging te zien.

Ook de druk op de zorg neemt af. Afgelopen week belandden 998 mensen met een coronabesmetting in een ziekenhuis. Dat is het laagste aantal in vijf weken tijd.