Schoonheidssalon beschoten in Veghel, eerder ging al baksteen door de ruit

Schoonheidssalon Aura Esthetics aan de Vondelstraat in Veghel is beschoten. Dinsdagmorgen rond zes uur werden kogelinslagen ontdekt in een ruit en in een deur van een appartement naast de salon.

Volgens de eigenaresse van de zaak is twee weken geleden een baksteen door de ruit gegooid. Er zat pas net een nieuwe ruit in. In een korte reactie aan onze verslaggever laat ze weten 'heel erg geschrokken' te zijn. "Een kogel door de ruit, dit is niet normaal meer." De eigenaresse wil niet bij naam genoemd worden. Ze heeft geen idee heeft wie er achter de beschieting zit. Ze zegt geen vijanden te hebben. "Ik hoop dat de politie dit tot de bodem uitzoekt." Agenten zijn bij het pand aanwezig voor onderzoek.