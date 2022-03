Kleurrijke zonsopgang in Brabant, wat een plaatjes!

Zuidoost-Brabant kent een frisse maar mooie kleurrijke start van de dag. Foto: Ben Saanen.

Een rode lucht in alle tinten. De zonsopgang in Brabant was dinsdag net zo kleurrijk als het carnavalsfeest. Dat zorgde voor schitterende foto's, waarbij het soms leek alsof de lucht in brand stond.

Malini Witlox Geschreven door

Voor de liefhebbers van de wetenschap: zonlicht is eigenlijk wit, maar die kleur zie je nooit in de lucht. Dat komt door de de breking en verstrooiing van het witte licht wanneer het in onze atmosfeer komt. Door ijskristallen, luchtmoleculen en stofdeeltjes krijg je verschillende kleuren. Morgenrood, water in de sloot. Er is minder stof in de ochtend en meer kans op waterdamp.

Foto: Ben Saanen

Een fraai plaatje. Foto: Ben Saanen.

Wat een fraaie kleurenbom deze ochtend. De moeite om vroeg voor op te staan.

Een mooie zonsopkomst in Waalwijk. Foto: Martha Kivits.

Het is maart en de natuur komt langzaam tot leven. Foto: Ben Saanen.