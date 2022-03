Wonen in een Chinees restaurant: 'De handen uit de mouwen steken'

Het voormalige Chinese restaurant moet flink opgeknapt worden (foto: Van den Berk & Kerkhof Makelaars & Taxateurs).

Sommige mensen zijn zo gek op Chinees, dat ze het liefst in een Chinees restaurant zouden willen wonen. Dat kan nu, want in het centrum van Aarle-Rixtel staat een Chinees restaurant mét bovenwoning te koop. Liefhebbers kunnen er zelf gaan koken, maar met wat moeite kan er ook een woonhuis van worden gemaakt. "Het is een investering maar er valt absoluut iets moois van te maken."

Evie Hendriks Geschreven door

"Sinds 1995 zit er een Chinees restaurant in het gebouw," vertelt makelaar Mark van Nunen. Het pand staat aan de Dorpstraat in Aarle-Rixtel.

Foto: Van den Berk & Kerkhof Makelaars & Taxateurs

Klanten konden er eten afhalen, maar ze konden ook binnen eten in een Chinese ambiance. De rode vloerbedekkingen, afhaalbalie en karakteristieke afbeeldingen op de ramen zijn nog te zien.

Foto: Van den Berk & Kerkhof Makelaars & Taxateurs

Foto: Van den Berk & Kerkhof Makelaars & Taxateurs

Van de bedrijfskeuken is naast de afzuigkap weinig meer over.

Foto: Van den Berk & Kerkhof Makelaars & Taxateurs

"Het zou een mooi huis kunnen worden voor jonge gezinnen die willen doorstromen uit een starterswoning, maar dan moeten zij wel de handen uit de mouwen willen steken", vertelt de makelaar. Een tuin met schuurtje is achter het gebouw te vinden. Via een trap in de tuin kom je op het dakterras op gelijke hoogte met de bovenwoning.

Foto: Van den Berk & Kerkhof Makelaars & Taxateurs

Foto: Van den Berk & Kerkhof Makelaars & Taxateurs

Op de bovenste etage zitten vijf slaapkamers en een badkamer. "Het pand is aan renovatie toe is. Aan de verbouwing zit dus wel een prijskaartje", vertelt de makelaar. Dat bedrag komt dus bovenop de koopsom. De vraagprijs is 329.000 euro.

Foto: Van den Berk & Kerkhof Makelaars & Taxateurs

Foto: Van den Berk & Kerkhof Makelaars & Taxateurs

Foto: Van den Berk & Kerkhof Makelaars & Taxateurs

"Wie er een mooi woonhuis van wil maken, zal fors moeten investeren. Het is een gebouw uit 1922. Het is dus een hele investering maar er valt echt iets moois van te maken." Lees hieronder de eerdere verhalen over bijzondere huizen die te koop staan in Brabant.